Biographie

Dès la parution de son premier album, « Brun », en 2009, Bernard Adamus s'est gagné de nombreux fans, charmés par ses textes grinçants et sa voix granuleuse. Critiques et public n'ont pas déchanté depuis pour l'artiste à l'allure nonchalante, chaque nouvelle offrande de pièces originales mélangeant le folk, le blues et le country étant reçue avec enthousiasme. Il y a du Plume, du Desjardins, parfois du Tom Waits, chez ce natif de la Pologne, il n'y a qu'à écouter des pièces comme « La question à 100 piasses » ou « Rue Ontario » pour le voir. En plus de faire preuve d'une grande dextérité vocale – essayez de chanter « Donne-moi-z'en » sans vous enfarger pour voir – Adamus s'accompagne aussi à la guitare et à l'harmonica.