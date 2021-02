Biographie

Né en 1931, Bernard Dimey est un auteur, poète et dialoguiste français dont les textes sont souvent utilisés par nombre de chanteurs de la scène hexagonale parmi lesquels Zizi Jeanmaire ("Mon truc en plume"), Charles Aznavour ("La Salle et la terrasse"), Les Frères Jacques ("Madame la Marquise a dit", "Frédo"), ou encore Mouloudji ("Une soirée au Gerpil"), en faisant un pilier de la chanson réaliste. Il publie également sous son nom une série d'albums de poésie mise en musique, souvent accompagné d'un accordéon. Bernard Dimey décède à Paris en 1981, laissant derrière lui une oeuvre riche et intemporelle à la source de laquelle vient encore s'abreuver chaque nouvelle génération d'artistes. © Olivier Duboc /TiVo