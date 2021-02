Biographie

Après avoir étudié pendant quatre ans le violon, Bernard Tapie, au retour de son service militaire, décide de devenir chanteur. Il change son nom en Bernard Tapy (avec un y comme yé-yé*), que l'on prononce Tapaille pour faire américain. En mai 1966, il sort un premier 45 tours chez RCA, avec quatre chansons qu'il a lui-même écrites : « Je ne crois plus les filles », « Avait-il tort ? », « le Retour », « Vite un verre ». En juin, un nouveau 45 tours paraît avec « Passeport pour le soleil » (adaptation par Louis Amade* de « Ballad Of The Green Berets » de l'Américain Barry Sadler), « Sauve qui peut », « l'Enfant de ma vie » (sur sa première fille), « Je les aime toutes ». Le succès n'est pas au rendez-vous, mais Bernard Tapy s'accroche et, en décembre, enregistre un dernier disque avec « Tu l'oublieras », « My Little Black », « Pour de rire pour de vrai », « les Pistonnés » (sur son service militaire). Cependant, après une tournée en banlieue avec Michel Polnareff*, Bernard Tapy raccroche...Devenu célèbre dans les affaires, Bernard Tapie chante « Réussir sa vie » en 1984. Le refrain de la chanson, qu'il a écrite sur une musique de Didier Barbelivien*, sonne comme une véritable profession de foi : « C'est dire que ça va mieux, même quand ça va bien/C'est de voir le soleil au milieu des nuages/C'est de croire en son étoile même les jours de défaite/C'est de croire en l'instant où tout est magnifique. » En 1985, pour l'émission de Patrick Sabatier, il interprète « le Blues du businessman », tiré de l'opéra rock de Michel Berger* et Luc Plamondon* Starmania (1978). © ©Copyright Music Story 2015