Biographie

Pianiste de formation, Bernard Wright (né dans le Queens à New York le 16 novembre 1963) est le fils de la chanteuse Roberta Flack. Après un apprentissage familial, Il fait ses débuts professionnels dès l'âge de treize ans avec Lenny White, puis au côté de Tom Browne. Influencé par le jazz fusion, il manie les claviers comme musicien de séances et se tourne vers le funk quand sa carrière solo commence avec l'album 'Nard (1981), dont est extrait le hit spécialisé « Just Chillin' OUt ». Deux ans après, le même succès d'estime est réservé à Funky Beat, aux accents funk et disco. Le troisième album Mr. Right (1985) lui apporte un nouveau hit avec le titre « Who Do You Love ». Il compose également « We'll Keep Strivin' » pour la chanteuse La La et s'oriente vers un funk synthétique teinté de R&B ou de gospel sur ses albums suivants Fresh Hymns (1990) et Brand New Gospel Format (1991). En 1997, après une absence des studios, il effectue son retour avec le saxophoniste japonais Sadao Watanabe sur l'album en public Go Straight Ahead 'N' Make a Left. Installé à Dallas, il continue de se produire et enseigne la musique.