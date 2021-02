Biographie

Véritable touche-à-tout de la pop française, Bertrand Burgalat cumule depuis 1997 les casquettes de compositeur, producteur et gérant du label Tricatel avec maestria. Sa production boulimique comprend les albums The Sssound of Mmmusic (2000), Portrait Robot (2005) et Chéri B.B. (2008), réalisés en solo, ainsi que les albums en groupe avec A.S Dragon. Compositeur de musiques de films à la demande (Quadrille, Palais royal, My Little Princess), le natif de Corse (en 1963) a aussi produit Valérie Lemercier, Helena Noguerra, Michel Houellebecq, April March, Katerine et Les Shades. En 2012, le patron de la pop française chapeaute ses égéries et chante sur l'album Toutes Directions. Dans le style kitsch et démodé qu'il entretient, le musicien se fait animateur de télévision pour les émissions Ben et Bertie show et Archi bien qu'il présente avec Benoît Forgeard, pour lequel il réalise la musique du film Gaz de France (2016). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016