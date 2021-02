Biographie

C’est à Toulouse que Bertrand Chamayou voit le jour en 1981, mais c’est à Paris et à treize ans qu’il intègre la classe de Jean-François Heisser au Conservatoire national supérieur de musique, après quoi il se perfectionne auprès de Murray Perahia, Leon Fleisher ou encore Aldo Ciccolini. Voilà pour le pedigree. Du côté des concours, il a obtenu plusieurs prix notamment au Concours Long-Thibaud, mais il décroche surtout le titre de « Révélation » des Victoires de la Musique 2006, puis la même distinction en 2011 au titre de Soliste instrumental. Son enregistrement des Années de Pèlerinage de Liszt est récompensé en 2012 d’un Gramophone’s Choice, d’un Choc Classica, d’un Diapason d’Or et – décidément, cela devient une habitude ! – d’une Victoire de la Musique pour meilleur enregistrement de l’année.Sa carrière de soliste international le même aux quatre coins du globe, dans les salles les plus prestigieuses telles que la Salle Pleyel et le Théâtre des Champs-Elysées à Paris, le Herkulessaal de Munich, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Wigmore Hall de Londres, l’Auditori de Barcelone, le Conservatoire Tchaïkovski de Moscou, pour n’en citer qu’une poignée. Les grands festivals le réclament régulièrement : la Roque d’Anthéron, la Chaise-Dieu, Davos, Schwetzingen, Lucerne, Mostly Mozart à New York… Autant à l’aise dans le répertoire classique, romantique et moderne, il se penche volontiers sur la musique la plus contemporaine puisqu’il a notamment travaillé avec Henri Dutilleux et György Kurtag, et joué les concertos de Thomas Adès et d’Esa-Pekka Salonen. La musique de chambre occupe également une grande part de ses activités, et parmi ses partenaires réguliers, l’on peut citer Sol Gabetta, Renaud Capuçon, Daishin Kashimoto, Augustin Dumay, Antoine Tamestit, Gautier Capuçon, Paul Meyer, Emmanuel Pahud, ainsi que les quatuors Ebène, Belcea et Ysaÿe. Quant à sa discographie, elle peut déjà s’enorgueillir de plusieurs enregistrements majeurs consacrés à Liszt (Les Années de Pèlerinage, Douze Etudes d’exécution transcendante), Mendelssohn et Franck.