Biographie

Celle qu'on surnomma l'Impératrice du Blues connut au début du siècle dernier toutes les vicissitudes d'une jeune artiste noire.Fille du sud, elle se propulsa, après un apprentissage dans des spectacles itinérants, au panthéon des chanteurs du genre, grâce à près de cent soixante enregistrements qui restent comme des références dans un style où elle rendit compte des misères de son peuple. Mais quelle chante les amours malheureuses, la dépravation de l'alcool ou des comptines plus grivoises, sa voix ample de contralto à la diction parfaite, et son style âpre, parfois cru ou violent, ne se contentèrent pas de dominer blues rural et folklore.Elle servit également de lien avec les chanteuses des années trente, telles Ella Fitzgerald. Son enregistrement de « Baby Won't You Please Come Home » posa les fondations d'un blues dramatisé dans la justesse et le déchirement ; ceux de « Careless Love » et de « Nobody Knows You When You're Down and Out » d'un certain jazz, swing et rassemblant plusieurs générations. Elle disparut en 1937, à l'âge de quarante-deux ans, à Clarksdale (Mississipi), des suites d'un accident de la route. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2015