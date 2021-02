Biographie

A la tête de The Gossip, la chanteuse XXL s'est taillée en quelques années et trois albums une réputation digne des plus grandes voix féminines du rock. Elue « personne la plus cool » selon le New Musical Express, Beth Ditto, outre son physique hors-norme, est réputée pour ne pas mâcher ses mots. Début 2011 sort son premier EP assorti du single « I Wrote the Book ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015