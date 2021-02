Biographie

Née en 1965, la chanteuse britannique Beth Gibbons s'installe à Bristol où elle fait ses premiers pas musicaux significatifs avec Paul Webb et Lee Harris de Talk Talk au sein de O'Rang en 1990. Mais c'est sa rencontre avec Geoff Barrow qui s'avère capitale, les deux musiciens, rejoints par Adrian Utley et Dave McDonald, mettant sur pied Portishead, l'une des formations les plus emblématiques de la scène trip-hop. Devenue l'une des voix les plus en vue de sa génération, et suite à deux opus studio et un live avec Portishead, Gibbons retrouve Rustin Man (alias Paul Webb) pour Out of Season (2002) et ne revient qu'en 2008 avec Portishead pour l'album Third. En 2019, c'est avec Symphony No. 3: Symphony of Sorrowful Songs, Op. 36 de Górecki qu'elle revient dans les bacs. © TiVo