Biographie

Beth Orton est surtout connue pour sa musique, mélange unique de folk teinté d'electro, qui lui a valu les honneurs de la critique dès son premier album Trailer Park, paru en 1996 après un essai réalisé avec William Orbit, Superpinkymandy, sorti uniquement au Japon trois ans auparavant. La composition « She Cries Your Name » impose cette voix singulière, comme le fera à plus grande échelle « Stolen Car », extrait de l'album suivant, Central Reservation (1999), davantage ouvert aux sonorités acoustiques. Trois ans plus tard, la figure emblématique du courant folktronica revient avec l'album Daybreaker, qui accueille des personnalités aussi différentes que The Chemical Brothers, Ryan Adams et Emmylou Harris, traduisant un éclectisme bienheureux. Cette artiste hors du commun qui a remporté deux Mercury Music Prize d'affilée se fait ensuite plus rare. Après un recueil de folk rock, Comfort of Strangers (2006), son sixième album Sugaring Season ne paraît qu'en 2012. Quatre ans plus tard lui succède Kidsticks, toujours pour le compte du label ANTI-. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016