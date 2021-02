Biographie

Bette Midler (née en 1945) se situe dans la grande tradition des divas du music-hall américain. Elle n'hésite pas à se surnommer « The Divine Miss M » et mise autant sur ses charmes, sa gouaille que sur sa voix. Actrice et chanteuse, elle triomphe en 1979 dans le film The Rose où son interprétation du personnage de Janis Joplin est admirable et admiré. Ses albums sont souvent l'occasion d'une mise en scène d'elle-même plutôt que d'une quelconque prétention musicale. Entre les albums Bette (2000) et A Gift of Love (2015), elle se produit au long cours dans un show à Las Vegas et consacre ses disques aux répertoires de Rosemary Clooney ou Peggy Lee et aux chants de Noël (Cool Yule, 2006). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015