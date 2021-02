Biographie

Née Bessie Regina Norris à Miami en 1953, la chanteuse soul, funk et R&B américaine Betty Wright fait ses premiers pas sur la scène gospel avant de décrocher des postes de choriste puis d'entamer sa propre carrière solo, entamant sa discographie dès 1967 avec le single "Good Lovin'" et l'album My First Time Around en 1968, suivi en 1972 par I Love the Way You Love, second opus l'imposant auprès d'un large public grâce au titre "Clean Up Woman". Si Wright se fait moins visible après Hard to Stop (1973), Danger High Voltage (1974) et son single "Tonight Is the Night" (1974) puis Explosion (1976), elle n'en continue pas moins son chemin, se voyant remise au goût du jour par les Roots en 2011 avant de s'éteindre en 2020 dans sa ville natale. © TiVo