Biographie

Grande interprète de soul, Bettye LaVette est l'un des meilleurs exemples d'artistes dont la redécouverte a supplanté la carrière initiale. Betty Jo Haskins, née à Muskiegon dans le Michigan le 29 janvier 1946, apparaît sur disque en 1962 et obtient quelques succès mineurs comme « Let Me Down Easy » (1965). Tombée dans l'oubli malgré l'enregistrement de plusieurs albums dont Child of the Seventies (1972), elle bénéficie d'une seconde chance grâce aux sorties successives de compilations et à un nouveau contrat avec le label Anti Records, qui publie les albums de reprises I've Got My Own Hell to Raise (2005), The Scene of the Crime (2007), The British Rock Songbook (2010) et Thankful'N'Thoughtful (2012). Son style empreint de rock, de blues et de country - qu'elle écoutait dans son enfance -, l'a amenée à reprendre aussi bien The Pogues (« Dirty Old Town »), The Who, The Black Keys que Savoy Brown ou Bob Dylan, à qui elle consacre l'album Things Have Changed (2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018