Biographie

Certains artistes cherchent à vivre de la musique. Pour BEYRIES, c’est plutôt la musique qui l’a trouvée. Dès son plus jeune âge, alors qu’elle vivait à Outremont, Amélie Beyries composait des chansons au piano Heintzman & Co. 1923 de sa grand-mère. Elle a longtemps gardé ces chansons pour elle, voulant préserver son amour pur pour la musique et la joie intérieure que la composition lui apportait. En un sens, BEYRIES a vécu toute une vie avant de lancer Landing, son premier album, ayant travaillé dans plusieurs domaines, notamment la restauration et le cinéma. Lorsque sa gérante a fait entendre ses chansons profondément personnelles à des amis de l’industrie, elle a décidé de le faire sans mentionner le nom de l’artiste pour que tous puissent juger la musique en toute objectivité. Avec Landing, paru en février 2017, BEYRIES s’est enfin démasquée. Dès son tout premier concert - un baptême de feu à Rouyn-Noranda en première partie de Martha Wainwright -, le public a été conquis par sa grande ouverture. L’autrice-compositrice-interprète ne performe pas seulement pour divertir ou pour livrer les chansons dans leur version originale; elle performe pour construire des relations durables. Ces connexions inspirent et informent non seulement son travail, mais également sa façon d’approcher la vie. Après les avoir gardées pour elle si longtemps, ses chansons ont inévitablement pris tout leur sens lorsqu’elles ont été dévoilées au grand jour. BEYRIES a connu un succès populaire au Québec simplement en étant elle-même. Ces liens n’ont pas seulement été développés lors de ses spectacles. Les auditeurs ont été interpellés par les histoires et les mélodies de Landing, écoulé à plus de 11 500 copies et cumulant plus de 15 millions d’écoutes sur toutes les plateformes numériques. L’album lui a permis d’offrir plus de 150 spectacles à travers le monde, notamment à Istanbul, Londres, Paris et Los Angeles, alors qu’elle n’avait jamais fait un spectacle de sa vie. BEYRIES a résonné auprès du public francophone grâce à ses chansons en français: Je pars à l’autre bout du monde, Maman, Au-delà des mots et J’aurai cent ans, un duo avec Louis-Jean Cormier écrit par Maxime Le Flaguais. Elle a également posé sa voix sur la chanson Lumière de l’artiste israélien Idan Raichel. Sa musique, raffinée et sincère, enchante déjà le public et promet de continuer à évoluer.