Biographie

Arborant béret et nœud papillon tricolore, Bézu (1943-2007) est une figure emblématique du style chanson française populaire et du bal musette, et indubitablement associé à l’émission La Classe, diffusée sur France 3, dont son tube « A la Queuleuleu » (1987) devient le générique. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015