Biographie

Bibio est le nom d'artiste de Stephen Wilkinson, musicien anglais dont l'approche originale est de relier le folk à l'electro. Son premier album fi (2004) est suivi par Hand Cranked en 2006. Il délaisse ensuite la guitare pour l'orgue et publie Vignetting the Compost en 2009. Signé sur le label Warp, il sort coup sur coup Ambivalence Avenue et l'album de remixes The Apple and the Tooth. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015