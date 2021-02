Biographie

Big Bill Broonzy est un artiste clé dans le développement du blues, en raison de la longévité de sa carrière et de ses nombreux enregistrements qui permettent de reconstituer son parcours. Parti du folk blues dans les années dix et vingt, Big Bill Broonzy arrive à Chicago et participe à l'éclosion du son urbain, le Chicago blues. Comme si cela ne suffisait pas, Big Bill Broonzy revient au folk dans les années cinquante et inspire un certain Pete Seeger. Ce géant décède le 15 août 1958, laissant une oeuvre d'une rare variété dans le blues. L'album original Big Bill Broonzy Sings Folk Songs (1956), et les compilations Do That Guitar Rag (1928 - 1935) (1991), The Young Big Bill Broonzy (2005), et The Anthology (2011) permettent de retrouver l'essentiel des quelques trois cent titres enregistrés par Big Bill Broonzy. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015