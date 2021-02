Biographie

Moitié du duo OutKast avec André 3000 et membre de la Dungeon Family, André Patton alias Big Boi fait ses classes avec Missy Elliott, Jay-Z et Beyoncé avant de prendre en main sa carrière solo en 2005. Sur la lancée du succès de « Kryptonite (I'm On It) » et de l'album Got Purp?, Vol. 2 le rappeur géorgien diversifie ses activités par le biais de la scène et du cinéma (Idlewild en 2006). En 2009, il enregistre son deuxième album Sir Luscious Left Foot: The Son of Chico Dusty. L'année suivante, Big Boi s'investit dans la comédie musicale Freaknik. Big Boi s'entoure de moult invités en 2012 pour Vicious Lies and Dangerous Rumors, au premier rang desquels on remarque Kelly Rowland, Kid Cudi, ou Theophilus London. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015