Biographie

Formé à San Francisco en 1965, le groupe de blues rock et de rock psychédélique Big Brother and the Holding Company est connu pour avoir abrité le talent de la chanteuse Janis Joplin, qu'il accompagna sur scène et en studio jusqu'à son départ à l'été 1968, après la sortie de leur chef d'oeuvre Cheap Thrills. Le groupe signé par le label Mainstream pour son premier album homonyme, puis par Columbia, enregistre par la suite Be a Brother (1970) puis How Hard It Is (1971), avant une séparation et une réunion en 1987. En 1998 paraît un ultime album, Do What You Love. Les membres originaux James Gurley et Sam Andrew disparaissent respectivement en 2009 et 2015. En 2018 sort une nouvelle version de l'album Cheap Thrills sous son titre originel et refusé par Columbia, Sex, Dope & Cheap Thrills. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2018