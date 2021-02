Biographie

Big Joe Williams figure parmi les musiciens les plus importants de l'histoire du blues. Un des concepteurs du Delta blues dans les années 30, en s'inspirant de Charlie Patton, puis, à Saint Louis et à Chicago, Big Joe, souvent associé à John Lee « Sonny Boy » Williamson, joue un rôle capital dans la transformation du country blues sudiste en un blues urbain orchestral. Vagabond de nature, sillonnant sans répit l'Amérique, Big Joe, ensuite, est partout, enregistre constamment. Il est présent aux tout débuts du folk boom des années 60, s'attachant les services du très jeune Bob Dylan à l'harmonica (qui débute sur disque avec Williams). Après une longue bataille juridique pour récupérer les droits de sa composition Baby Please Don't Go, Big Joe retourne vivre dans son Mississippi natal, enfin reconnu chez lui comme un grand artiste dont tout le monde est fier.