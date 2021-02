Biographie

Le rappeur et producteur américain Justin Scott, alias Big K.R.I.T. voit le jour le 26 août 1986 à Meridian, dans le Mississippi. À peine a-t-il atteint la vingtaine, qu'il se lance à corps perdu dans la musique, composant de nombreuses mixtapes, comme Hood Fame, dont les instrumentaux sont confiés à DJ Wally Sparks et The Last King, en collaboration avec DJ Breakem Off. Il adopte à cette époque le nom de scène de Kritikal, qu'il raccourcit rapidement en K.R.I.T. Il inaugure ce pseudonyme sur sa mixtape de 2010, K.R.I.T. Wuz Here, qui parvient à retenir l'attention de G-Unit Records (lié à Def Jam) et permet à l'artiste d'être enfin signé. Mais le véritable tournant se produit lorsqu'il participe à un titre de Curren$y en compagnie de Wiz Khalifa, les deux artistes intégrant le rappeur sudiste à leurs tournées respectives. Sur sa nouvelle mixtape, dévoilée en 2011, c'est cette fois lui qui joue les hôtes et invite de nombreux rappeurs, dont Ludacris ou Chamillionaire. L'opus reçoit d'excellentes critiques dans la presse spécialisé et peut aborder sereinement la réalisation de son premier album studio, Live From the Underground, qui surgit en juin 2012. Il est suivi deux ans plus tard par le non moins excellent Cadillactica. Il se sépare ensuite de Def Jam Records et décide de produire son successeur, 4eva is a Mighty Long Time (2017) de façon indépendante. Comme un clin d'œil à ses débuts et ses détracteurs qui ne croyaient pas à son aventure indépendante, Big K.R.I.T. baptise son quatrième album K.R.I.T. Iz Here. L'album, publié en juillet 2019, accueille de nombreux invités, dont Lil Wayne, Saweetie, J. Cole ou encore Baby Rose. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019