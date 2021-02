Biographie

Big Mountain fait partie des rares groupes de reggae des Etats-Unis à avoir atteint une stature internationale. Formé dans les années 80 à San diego (Californie), Big Mountain connaît le succès avec sa reprise du titre « Baby, I Love Your Way » de Peter Frampton. Big Mountain connait son âge d'or avec les albums Unity (1994) et Resistance (1995) et sa participation à la même période au Reggae Sunsplash en Jamaïque.