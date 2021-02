Biographie

Né à Santa Monica (Californie, États-Unis), le 25 mars 1988 mais élevé à Détroit (Michigan), Sean Michael Anderson alias Big Sean est signé en 2007 par Kanye West sur son label GOOD Music. Le rappeur sort alors une série de trois mixtapes baptisée Finally Famous avant d'enregistrer l'album du même nom en 2011. Classé n°2 des ventes de rap et troisième au Billboard 200, celui-ci impose Big Sean dans le circuit rap, tendance hardcore. Ce statut est confirmé en 2013 avec son successeur Hall of Fame, tandis que son auteur multiplie les collaborations, aussi bien avec ses collègues Drake, The Game et Chris Brown que les chanteuses Miley Cyrus et Ariana Grande. En 2015, Big Sean étend sa notoriété internationale avec l'album Dark Sky Paradise, suivi en 2017 par I Decided. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017