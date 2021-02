Biographie

Née à Brooklyn en 2012 autour de l'auteure-compositrice-interprète Adrianne Lenker, par ailleurs active depuis 2006 en solo comme en duo avec Buck Meek (également membre du projet), la formation américaine Big Thief apparaît sur la scène musicale en 2016 avec une poignée de singles opérant une entêtante et délicate fusion entre indie rock et indie folk, publiant la même année un premier effort remarqué sous la forme de Masterpiece, porté par le titre "Paul". Si Big Thief enfonce le clou en 2017 avec un second opus studio, Capacity, c'est U.F.O.F., publié en 2019 chez 4AD, qui les ancre définitivement sur la scène internationale, décrochant de belles entrées dans de nombreux charts européens. © TiVo