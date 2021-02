Biographie

Duo rap français originaire de Toulon et formé autour des frères Florian et Olivio Ordonez, Bigflo & Oli sont encore adolescents lorsqu'ils sont repérés sur internet dès leurs premiers pas en 2005. Axant leurs productions sur des textes plus positifs que la concurrence, les rendant accessibles au plus grand nombre, les deux frères livrent Le Trac en 2014, premier maxi porté par le succès du titre "Monsieur tout le monde" et son clip mettant en scène Kyan Khojandi de Bref. Dès 2015, le duo revient avec son premier album studio, La Cour des grands, suivi en 2017 par La Vraie vie, porté par son single "Dommage" et auquel succède un an plus tard un troisième effort sous la forme de La Vie de rêve, défendu par le titre "Demain" avec Petit Biscuit. © TiVo