Biographie

Chanteur de neo-soul et de R&B, Bilal (né Bilal Oliver en 1979) a illuminé de son falsetto maîtrisé les rues de Philadelphie avant de tenter sa chance un peu plus loin, entre Chicago et Los Angeles, en passant par New York. Collaborateur pour les plus grands noms de la scène rap, il offre en 2001 un premier album plein de promesses qui n'a malheureusement pas su trouver son public, 1st Born Second. Après un second album jamais sorti en raison de fuites impromptues sur la grande toile, Love for Sale, Bilal ne revient qu'en 2010 avec Airtight's Revenge. Il faut attendre moins longtemps pour voir surgir A Love Surreal en mars 2013, suivi d'In Another Place, produit par Adrian Younge, en 2015. © ©Copyright Music Story DaBee 2015