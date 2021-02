Biographie

Bill Evans fut un véritable extra-terrestre de l’histoire du jazz moderne. Comme une île à lui tout seul. Revisitant notamment les grands standards du répertoire de Broadway et de Tin Pan Alley avec une singularité et une densité harmonique sans réel équivalant… Et même si on imaginait où sa sémantique prenait racine (la musique française notamment), les évolutions de son discours en dérouteront plus d’un. Et en influenceront plus d'un également ; un certain Miles Davis en tête...C’est sans conteste en trio que le piano d’Evans trouvera son cadre le plus riche, le plus abouti. Là, malgré un style à l’introspection en apparence exacerbée, il dialoguera, comme nul autre avant lui, avec ses contrebassistes et ses batteurs. Et l’histoire de cette configuration piano/basse/batterie ne sera alors plus vraiment la même. Bill Evans conversera également avec lui même, le temps de fascinants enregistrements en re-recording... En proie à la dépression chronique, il n’a que 51 ans lorsqu’il passe l’arme à gauche, emporté par une hémorragie interne conséquence d’une hépatite mal soignée, mais surtout par des années d’addiction à l’héroïne et la cocaïne. Une vie de souffrance ayant pourtant accouché de l’une des œuvres les plus belles de la musique du XXe siècle... © MZ/Qobuz