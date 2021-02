Biographie

Prototype du songwriter reclus, le pianiste et chanteur Bill Fay connaît une notoriété tardive lors de la réédition de ses deux premiers albums, le sophistiqué Bill Fay (1970) et le sombre Time of the Last Persecution (1971), près de trente ans après leur parution originelle. Son folk rock nimbé d'arrangements précieux évoque aussi bien Donovan que Nick Drake. En 2004, l'album Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow rassemble des enregistrements épars. Traqué par le producteur Joshua Henry, Bill Fay retourne en studio enregistrer Life Is People (2012) et Who Is the Sender? (2015) pour le label Dead Oceans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015