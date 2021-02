Biographie

Depuis plus de 30 ans, son jeu – du chant de baleine sur six-cordes à la miniature impressionniste – a révolutionné l’instrument… Des premiers pas sous pavillon ECM. Une évolution aussi ample que l’a toujours été son jeu de guitare. Oui, Bill Frisell étonne dans ses partis pris esthétiques.La tempête cadencée par sa pédale de volume, puis le picking plus affirmé, il est un improbable trait d’union entre jazz et country, rock et new age, free et blues, fusion et fission. On ne sait plus trop… Juste beau et d'un originalité folle. Ce grand aficionados de Jim Hall a su crééer une langue différente. Un son autre que ses illustres ainés. Quelques notes seulement suffisent à reconnaitre le style Frisell... © MZ/Qobuz