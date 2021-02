Biographie

Saxophoniste et flûtiste majeur de la scène jazz West Coast, Bill Perkins a perpétué cet héritage et fait évoluer son style au fil d'une longue carrière. Grand saxophoniste ténor, il a aussi utilisé des instruments alto, baryton et soprano. Né à San Franciso le 22 juillet 1924, il grandit au Chili puis à Santa Barbara avant de s'engager dans la marine durant la Seconde Guerre mondiale. Musicien diplômé en ingénierie, il intègre les big bands de Jerry Wald, Woody Herman (1951-1954) et Stan Kenton (1953 à 1958), il collabore avec John Lewis (Grand Encounter, 1956) et commence une carrière de leader avec pour partenaires privilégiés Art Pepper et Richie Kamuca. Musicien et ingénieur du son, "Perk" est enrôlé dans l'orchestre de l'émission Tonight Show de 1970 à 1992 et continue d'enregistrer sous son nom. Il joue également dans le Lighthouse All-Stars et le Bud Shank Sextet. Influencé par John Coltrane, il rend hommage dans ses derniers albums à Woody Herman et à la scène de ses débuts dans Remembrance of Dino's (1990). Après Frame of Mind (1993), Bill Perkins collabore avec Frank Strazzeri sur Two As One (1995) et remémore Lester Young dans Perk Plays Prez (1995). Il décède d'un cancer le 9 août 2003, à l'âge de 79 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019