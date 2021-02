Biographie

Née Billie Eilish O'Connell en 2001, l'auteure-compositrice-interprète electropop et danseuse américaine Billie Eilish intègre le Children's Choir de Los Angeles à l'âge de huit ans avant de travailler sur ses premiers titres, ''Six Feet Under'' et ''Fingers Crossed'', menant à la parution chez Interscope de ''Ocean Eyes'', premier succès co-écrit et produit par son frère Finneas dont la vidéo dépasse les 14 millions de vues. Empêchée physiquement dans sa vocation première, la danse, Eilish se consacre pleinement à cette nouvelle carrière, publiant notamment le maxi Don't Smile at Me (2017) et le très remarqué ''Lovely'' (avec Khalid) pour la seconde saison de la série 13 Reasons Why. Publié en 2019, le single ''bury a friend'' annonce le premier opus de la chanteuse, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. © TiVo