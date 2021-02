Biographie

Née à Ripon dans le Yorkshire du Nord le 27 mai 1999, Isabella Sophie Tweddle prend pour nom d'artiste Billie Marten. Musicienne précoce, elle commence par publier ses premières chansons dès l'âge de dix sur les réseaux sociaux et obtient ainsi un succès viral qui l'amène à enregistrer en 2014 son premier single, « Ribbon », grâce au programme de développement artistique de la marque Burberry. Signée par le label Chess Club de la compagnie Sony Music, la jeune guitariste (depuis l'âge de huit ans) et chanteuse propose en 2015 l'EP As Long As et se produit au festival de Reading. Sélectionnée dans la liste des talents à suivre de la BBC pour l'année 2016, Billie Marten continue d'alimenter son répertoire en nouveautés, jusqu'à la sortie de son premier album Writing of Blues and Yellows (2016), dans un style folk acoustique accueilli favorablement par la critique. Atteinte d'un syndrome de dépression saisonnière diagnostiqué à l'âge de dix-huit ans, l'artiste se signale par de nouveaux titres et l'enregistrement de son deuxième album, Feeding Seahorses by Hand (2019), avec le producteur Ethan Jones. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020