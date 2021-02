Biographie

Premier artiste français signé par la multinationale CBS qui vient de s'implanter dans l'Hexagone, Billy Bridge a droit à une conséquente campagne promotionnelle. Imprégné par le répertoire de Presley, il connaît immédiatement un très gros succès. Baptisé le « prince du madison », danse qu'il fit connaître en France, trois mois et deux super-45 tours seulement après ses premiers pas dans la chanson, il se retrouve en vedette à l'Olympia. En 1964, le service militaire met sa carrière entre parenthèses et il ne parviendra plus à revenir sur le devant de la scène, se contentant de composer pour d'autres. En 1971, rebaptisé Black Swan, il réalise un impressionnant retour le temps d'un tube, « Echoes And Rainbow », qui se vend à un million d'exemplaires. Le nouveau come-back qu'il tente en 1980 ne sera pas couronné de succès. © ©Copyright Music Story Music Story 2015