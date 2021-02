Biographie

L'un des grands auteurs compositeurs américains des années 1970/80, le pianiste, guitariste, chanteur Billy Joel est indissociable de la ville et de l'Etat de New York ; il y a puisé la majeure partie de son inspiration et la plupart de ses chansons possèdent ce parfum particulier hérité des grands « songwriters » de variétés populaires des années 20 à 60. Il a remarquablement collé à son temps, avec ses hits « Just The Way You Are » (1977), « Allentown » et « Allentown » (1983). En 1987, il est l'un des rares artistes à se produire dans ce qui est alors l'Union soviétique, d'où il revient avec l'album Kohu.ept - Live in Leningrad, enrichi en 2014 par la réédition A Matter of Trust : The Bridge to Russia. Son plus grand succès reste l'album 52nd Street de 1978 et deux chansons extraites en 45 tours : « My Life » et « Honesty ». © ©Copyright Music Story Jean-Noël Ogouz 2015