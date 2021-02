Biographie

Star des années 1980, le Trinidadien Billy Ocean est de retour en 2009 avec l'album Because I Love You. Ce chanteur de soul et de R&B a signé quelques tubes qui se sont hissés en tête des classements, comme « Are You Ready » en 1981, « Carribbean Queen (No More Love on the Run) » et « Loverboy » en 1984, « There'll Be Sad Songs (To Make You Cry) » et « When the Going Gets Tough, the Tough Get Going » en 1986, puis « Get Outta My Dreams, Get into My Car » en 1988. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015