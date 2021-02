Biographie

Billy Ray Cyrus fait partie des plus grands artistes de la country version pop. Découvert en 1992 avec le single « Achy Breaky Heart », il bat des records de ventes et popularise la danse en ligne country. L'album Some Gave All est également un succès d'ampleur considérable qui dépasse de loin le territoire habituel de la country. L'album suivant It Won't Be the Last, sorti en 1993, est sa seconde et dernière incursion sur la scène internationale, le reste de sa carrière concernant principalement l'Amérique du Nord. À de rares exceptions près, ses disques sont ensuite cantonnés aux classements country, et pas nécessairement aux meilleures places. En 2003, Billy Ray Cyrus fait un passage par la musique chrétienne avec l'album The Other Side. Père de l'actrice et chanteuse Miley Cyrus, il joue avec elle dans la saison finale de la série télévisuelle Hannah Montana (2010-2011) et effectue plusieurs duos avec sa turbulente progéniture. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015