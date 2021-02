Biographie

L’homme pour qui a été inventé le terme « crooner » incarne une certaine idée de la décontraction élégante en musique. Entertainer absolu pour deux générations d’Américains, symbole de la chanson à papa, il n’en était pas moins un grand innovateur dans le domaine du divertissement musical. S’il n’est pas forcément toujours cité en référence par les historiens européens de la musique, Bing Crosby fut aux Etats-Unis, pendant plus de vingt ans, un véritable titan du show-biz : chanteur, comédien, homme de télévision, l’homme était incontournable, inventeur selon certains d’une catégorie d’artistes à la fois séduisants, élégants et simples, prototypes d’une personnalité artistique à la fois distinguée et typiquement américaine. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015