Biographie

Le duo hollandais Bingo Players est d'abord repéré aux Pays-Bas avec le titre « Touch Me » en 2008. Leur titre « Devotion » en 2009 est un tube massif et se classe n° 26 en Belgique au top flamand. « Devotion » arrive en France début 2010 et entre au top des clubs dès le printemps venu. Remixeurs de talent Bingo Players ont retravaillé des titres pour Joachim Garraud et d'autres pointures. Leur propre remix de « Tom's Dinner » est des plus prometteurs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015