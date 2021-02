Biographie

Business man et rappeur, Bryan Williams alias Birdman est le fondateur du label Cash Money Records et du duo Big Tymers. Le rappeur de La Nouvelle-Orléans, qui est aussi le découvreur et mentor de Lil Wayne, démarre sa carrière solo en 2002, sort Fast Money en 2005 puis Like Father, Like Son avec son complice en 2006. Son rap Dirty South et sa réputation sulfureuse sont au menu de Pricele$$ fin 2009. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015