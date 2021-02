Biographie

De son vrai nom Jasmine Van Den Bogaerde, le petit oiseau Birdy a commencé à faire sonner ses premières notes lorsque sa mère, concertiste, lui apprend le piano à l’âge de 7 ans. Voulant quitter le nid au plus vite, Birdy se dévoue rapidement à l’exercice de la composition puisque ce n’est qu’un an après avoir pianoté pour la première fois qu’elle écrit ses propres mélodies. Gravissant les échelons comme si le temps lui était compté, Birdy se retrouve propulsée sous le feu des projecteurs suite à sa victoire au concours Open Mic, alors qu’elle n’a que 12 ans. Mais il en faudrait plus pour que Birdy se brûle les ailes. Avec Birdy, elle assure un premier album de covers (The XX, Ed Sheeran, Phoenix, Fleet Foxes…) qui lui permet de renforcer sa notoriété. La jeune femme est par la suite sollicitée pour l’élaboration des BO de Rebelle, des studios Pixar, et de Hunger Games. En 2013, deux ans après la parution de son premier opus, sort son deuxième LP. Elle choisit cette fois de le composer entièrement, même si elle dispose d’une solide équipe autour d’elle. Piano, guitare, voix… tout y passe. Suite à sa sortie, l’artiste est nominée comme la révélation internationale de l’année et meilleure artiste solo britannique respectivement par les NRJ Music Awards et par les Brit Awards. La timidité naturelle de Birdy ne l’empêche pas de tourner à travers le monde et de sortir en 2016 Beautiful Lies. © AR/Qobuz