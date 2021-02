Biographie

Les quatre membres du crew de DJ français Birdy Nam Nam forment le groupe en 2001. Leur nom vient d'une réplique de Peter Sellers dans le film The Party (1968). Sorti avec le label Uncivilized World en 2005, leur premier album éponyme a été créé entièrement sur les platines ; c'est un mélange de jazz, funk et de downtempo. Au cours de la tournée suivant la sortie de l'album, le groupe a eu envie de créer un son plus énergique et plus axé dancefloors. Lorsque le single « Trans Boulogne Express » sort en 2007, les fans découvrent le nouveau son du groupe, plus orienté électro. On retrouve cette chanson sur Manual for Successful Rioting en 2009, un album sur lequel les quatre compères allient synthés et platines. © David Jeffries /TiVo