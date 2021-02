Biographie

L'un des premiers cornettistes de jazz, Leon Bismarck « Bix » Beiderbecke est né à Davenport (Iowa) le 10 mars 1903 et décédé à New York le 6 août 1931. Sa famille, d'origine allemande, le surnomme « Bix », diminutif du prénom de son père Bismarck. Élevé dans un milieu musical, avec un grand-père directeur de l'Orchestre philharmonique de Davenport et une mère qui l'initie au piano, il joue dès l'âge de trois ans le thème de la Deuxième rhapsodie hongroise de Franz Liszt. En 1918, il acquiert un cornet et apprend lui-même à jouer de l'instrument. Sa passion pour le jazz est déjà vive, il écoute Nick La Rocca et sa formation, l'Original Dixieland Jazz Band (ODJB), qui enregistre en 1917 le premier disque de jazz. Ses parents l'envoient faire ses études à l'Académie militaire de Lake Forest, durant lesquelles il passe plus de temps aux concerts que dans les livres. En 1924, il rejoint la formation The Wolverines et en devient la vedette. Très demandé parmi le cercle des musiciens, il entre dans l'orchestre de Jean Goldkette, avec son ami Frankie Trumbauer, jusqu'à la dissolution de la formation (1925-1927). Paul Whiteman, qui s'est autoproclamé « roi du jazz », les invite à rejoindre son grand orchestre Jazz Symphonique (1927). Bix Beiderbecke ne lit pas les partitions, mais retient par coeur les arrangements. Miné par des problèmes de santé et d'alcool, Beiderbecke quitte la formation de Paul Whiteman en 1929 et travaille en indépendant jusqu'à sa mort à l'âge de vingt huit ans, due à une pneumonie.