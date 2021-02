Biographie

Bl!ndman est un ensemble de musique contemporaine belge fondé et dirigé par Eric Sleichim en 1988 sous la forme d'un quatuor de saxophones. En recherche permanente d'innovation et d'ouverture, l'ensemble embrasse une large palette de travaux, donne des masterclasses et scinde ses activités en sous-groupes, Bl!ndman [drums], Bl!ndman [vox] et Bl!ndman [strings] venant s'ajouter à Bl!ndman [sax]. Le projet publie régulièrement des enregistrements, de Poortenbos (1992) à 32 Foot / The Organ of Bach (2013), et dont les sept premiers sont compilés dans le coffret Bl!ndman Collected. © Olivier Duboc /TiVo