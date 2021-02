Biographie

Auteur, compositeur, DJ et producteur, Nkosinathi Innocent Maphumulo alias Black Coffee est né à Mthatha, en Afrique du Sud, le 11 mars 1976. Présent dans la scène house sud-africaine depuis les années 1990, il gagne en notoriété au cours de la décennie suivante et réalise son premier album en 2005, après sa participation l'année précédente à la Red Bull Music Academy. En 2010, il réalise la plus longue performance de DJ en mixant pendant soixante heures d'affilée, un record homologué dans le Livre des records de Guinness. Marathonien des platines, il est couronné par les titres de « révélation DJ de l'année » aux DJ Awards à Ibiza en 2015 et « meilleur artiste africain » aux BET Awards de Los Angeles l'année suivante, il a sorti successivement les albums Have Another One (2007), Home Brewed (2009), puis le CD et DVD tirés de ses concerts Africa Rising (2012). Il poursuit en studio avec l'album Pieces of Me (2015) et les EP The Journey Continues (2016) et Music Is King (2018). Après avoir été samplé par Drake sur son album More Life (2017), Black Coffee collabore avec son homologue David Guetta sur le titre « Drive » paru en 2018. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019