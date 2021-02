Biographie

Groupe composé de quatre vétérans du hard rock américain et britannique, Black Country Communion est axé autour de l'alliance entre le bassiste et chanteur Glenn Hughes (Deep Purple) et le guitariste blues-rock Joe Bonamassa. Le batteur Jason Bonham et le clavier Derek Sheridan (Dream Theater) sont recrutés à l'initiative du producteur Kevin Shirley et le quatuor enregistre un premier album éponyme paru en septembre 2010 chez J&R Adventures. Fort du succès du disque qui atteint le Top 20 anglais et le Top 60 américain, le groupe se lance dans une tournée et s'attelle à l'écriture d'un second opus. Réunissant la même équipe, 2 voit le jour en juin 2011, suivi par un disque live en 2012, Live Over Europe puis rapidement par un troisième effort, Afterglow. © Andy Kellman /TiVo