Biographie

Née à Los Angeles en 1995 de l'alliance de Will.i.am, apl.de.ap, Taboo et Kim Hill, la formation américaine Black Eyed Peas entame sa discographie avec Behind the Front (1998) et Bridging the Gap (2000), deux albums d'un rap West Coast aux sonorités chaleureuses. En 2001, néanmoins, à l'occasion du départ de Kim Hill et de l'arrivée de la charismatique Stacey Ann Ferguson, alias Fergie, l'orientation musicale du groupe prend un tournant plus pop et les Black Eyed Peas décrochent leur premier hit international avec "Let's Get Retarded", issu d'Elephunk (2003), imposant au passage la personnalité et les talents de producteur de Will.i.am. Suite à Monkey Business (2005) évoluant dans les mêmes eaux, le groupe s'oriente vers des tonalités electropop pour The E.N.D. (2009) puis The Beginning (2010). © TiVo