Biographie

Guitariste et chanteur des Pixies - l'un des plus importants groupes de rock indépendant américain -, Frank Black (ex Black Francis) mène depuis 1993 une carrière solo en dents de scie, que ce soit en formation rock (Teenager of the Year en 1994 et Dog in the Sand en 2001) ou avec des musiciens de studio (Honeycomb en 2005), selon l'inspiration du moment. En 2009, il revient sous une nouvelle identité, Grand Duchy. Black Francis reprend le contrôle en 2010 avec Nonstoperotik, un album consacré au sexe. © ©Copyright Music Story Stan Cuesta 2015