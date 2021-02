Biographie

Black Mountain est un groupe de rock indie, puisant dans ses influences du classic rock des années 70 pour créer une musique teintée de nostalgie mais parfaitement ancrée dans la modernité, à mi-chemin entre The Warlocks et Brian Jonestown Massacre. Black Mountain prend sa source dans la fondation du groupe Jerk with a Bomb à la fin des années 90. Stephen McBean, membre de cette formation, décide de changer le nom du groupe au milieu des années 2000 et opte pour celui de Black Mountain, changeant aussi au passage la direction musicale du projet. Le blues et le rock psychédélique deviennent les maitres mots de la formation et une signature chez le label Jagjaguwar ne tarde pas à arriver. Après un premier EP Druganaut en 2005, les Black Mountain publie leur premier album éponyme la même année. Le succès se révèle être bien plus grand que prévu, constituant une des surprises discographiques de l’année. Le deuxième album sort ensuite en 2008 et s’intitule In the Future. Ce disque voit le groupe s’aventurer plus loin dans leur exploration du rock progressif. Wilderness Heart est publié en 2010 et constitue une nouvelle relecture contemporaine des monstres sacrés du rock ‘n’ roll. En 2015, pour fêter le 10e anniversaire de leur premier album, les Black Mountain publient une nouvelle édition de leur disque éponyme contenant de nombreuses pistes bonus. © LG/Qobuz