Biographie

Formé en Angleterre à la fin des années 60, Black Sabbath est considéré comme l'inventeur du heavy metal et l'ancêtre des mouvements doom et stoner. Ozzy Osbourne (chant), Tony Iommi (guitare), Geezer Butler (basse) et Bill Ward (batterie, textes) mènent la recette hard rock et heavy psychedelica en territoires plus sombres et plus pesants, bien qu'encore empreints de blues-rock. Dès la même année, la recette est affinée sur Paranoid et, au fil de quatre autres classiques, Black Sabbath continue d'écrire l'acte de naissance d'un genre entier. Suite au départ d'Osbourne en solo, le groupe connaîtra différentes incarnations dont celle avec Ronnie James Dio sera la plus acclamée, notamment sur Heaven & Hell (1980). Différentes réunions sont tentées par la suite, mais seule celle de 2013 donnera naissance à un neuvième album studio avec Ozzy, intitulé 13. © Olivier Duboc /TiVo