Biographie

Nouvelle référence du rock sudiste, Blackberry Smoke s'est formé en 2000 à Atlanta (Géorgie). Il s'empresse de marcher sur les traces des glorieux Lynyrd Skynyrd ou The Marshall Tucker Band avec un rock teinté de country. C'est sur la route et en première partie de groupes comme ZZ Top ou Zac Brown Band que Blackberry Smoke parvient à établir sa réputation. Les albums Bad Luck Ain't No Crime (2004) et Little Piece of Dixie (2009) précèdent le succès de The Whippoorwill (2012) dans le classement country. La tournée qui suit donne lieu à l'album en public Leave a Scar: Live in North Carolina (2014). L'année suivante sort Holding All the Roses, entré au sommet des ventes de country. Prolifique et régulier, Blackberry Smoke propose en 2016 l'album Like an Arrow, avec la participation de Gregg Allman, puis, deux ans plus tard, Find a Light.